IMF經濟預測 阿根廷通貨膨脹全球第3高

（中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯16日專電）國際貨幣基金（IMF）昨天預測，阿根廷今年通貨膨脹率將達57.3%，僅次於委內瑞拉和辛巴威，成為全世界第3高通貨膨脹國家，並警告阿根廷經濟危機可能加劇。

國際貨幣基金15日公布「世界經濟展望」報告，預測阿根廷今年國內生產毛額（GDP）萎縮3.1%，失業率攀升至10.6%，這是總統馬克里（Mauricio Macri）2015年就任以來最糟糕的數字。

阿根廷成為全球通貨膨脹率最高的國家之一，接著將嚴重影響貧困率。目前只有2國通貨膨脹高於阿根廷，委內瑞拉為200,000%，辛巴威182.9%。在阿根廷之後為蘇丹56.9%、南蘇丹35.9%，估計今年只有17國通貨膨脹率達到2位數。

阿根廷總統大選將於本月27日舉行，政治的不確定性、信心下降，使經濟危機加劇，這份展望報告對阿根廷未來經濟成長不樂觀，預測2019年經濟成長率為-3.1%，2020年將為-1.3 %，持續萎縮，通貨膨脹率達39.2 %。另外，由於受委內瑞拉、阿根廷、巴西和墨西哥等國拖累，國際貨幣基金下調對拉丁美洲經濟成長預測，預計2019年僅增長0.2%。（編輯：郭中翰）1081016