更多編輯台推薦新聞：
抗議Google抗氣候變遷兩種嘴臉 倫敦媽媽們上街怒吼
國際

抗議Google抗氣候變遷兩種嘴臉 倫敦媽媽們上街怒吼

獨家／台美關係升溫 美國聯邦公報預告台灣芭樂准入
生活

獨家／台美關係升溫 美國聯邦公報預告台灣芭樂准入

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念
文化

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村
兩岸

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
趙紫陽百歲冥誕／回顧政改受挫 董立文：中共可能再現發展困境
首頁 / 國際

烏拉圭橄欖球員日本酒吧鬧事 破壞DJ設備還動粗

最新更新：2019/10/17 13:31

（中央社東京17日綜合外電報導）烏拉圭橄欖球隊到日本熊本參加世界盃，卻傳出在酒吧鬧事事件。世界橄欖球總會（World Rugby）今天表示，此事讓人「失望」，已向酒吧致歉，日本警方展開調查。

根據日本媒體報導，烏拉圭隊多名球員在熊本市一間酒吧亂灑飲料、重擊牆壁和鏡子、扯爛玩具熊，兩名球員據說還用橄欖球的「擒抱」（tackle）技巧對酒吧員工動粗。

熊本警方表示，根據酒吧員工說法，烏拉圭球員破壞價值9000美元的DJ器材，還把一名員工撞倒在地，導致員工受到輕傷。

警方說：「我們10月14日把兩名烏拉圭球員請來警局...一個是把飲料倒在DJ器材的球員，另一個則是據說擒抱員工的人。」

一位警官表示，警方14日凌晨接獲報案，4時進入酒吧，警方正在「詳加調查、分析錄影帶等證據，判定此案是否構成『毀損』罪」。

烏拉圭隊目前沒有評論，官方推特也未提及此事，只放了球隊返國的照片。

世界橄欖球總會稍早發出聲明表示，「得知烏拉圭球隊在熊本酒吧鬧出的事件」，「已代表世界盃致歉，真相釐清前不適合多做發言」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1081017

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報