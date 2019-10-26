傳川普集團考慮出售華盛頓飯店租賃權

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國「華爾街日報」（Wall Street Journal）披露，川普集團（The Trump Organization）考慮出售旗下華盛頓豪華飯店的租賃權。

川普集團執行副總裁艾瑞克．川普（Eric Trump）告訴華爾街日報，川普集團已委託商用不動產服務公司仲量聯行（JLL）負責潛在的租賃權出售事宜。川普當選總統後，將川普集團交由兩個兒子艾瑞克．川普和小川普（Donald Trump Jr.）共同經營。

報導中表示，川普集團出售租賃權的原因之一是外界批評川普集團利用飯店牟利，違反倫理規範。

艾瑞克．川普告訴華爾街日報：「人們反對我們這家飯店賺這麼多錢，我們或許願意讓售。」

「自從我們釋出消息後，收到極多對這家飯店感興趣的反應。身為房地產開發商，我們總是願意探尋我們的選項。」

華盛頓川普國際飯店（Trump International Hotel）位於舊郵政大樓（Old Post Office Pavilion），這座擁有121年歷史的建築，距離白宮僅5個街區，為聯邦政府所有。

法新社報導，川普集團取得最長達100年的租賃權，飯店自2016年開始營運。

報導中引述知情人士表示，川普集團希望能以超過5億美元的價格出售租賃權。（譯者：劉淑琴/核稿：張曉雯）1081026