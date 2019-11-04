與員工發生戀情 麥當勞執行長遭開除

（中央社紐約3日綜合外電報導）麥當勞今天宣布開除總裁兼執行長伊斯特布洛克（Steve Easterbrook），因為他與一名員工發生兩情相悅的辦公室戀情，違反公司政策，展現他「糟糕的判斷力」。

▲麥當勞3日宣布開除總裁兼執行長伊斯特布洛克（圖）。

麥當勞在聲明中表示，經過調查後，董事會1日表決決定革職52歲的伊斯特布洛克。麥當勞的政策是不容許執行長與公司任何人有深入交往的關係。麥當勞美國公司總裁肯普欽斯基（Chris Kempczinski）將接任總裁暨執行長，肯普欽斯基也當選為董事會成員。

聲明指出：「伊斯特布洛克…近期與一名員工發生戀情，董事會認定他違反公司政策，表現出糟糕的判斷力，決定與他分道揚鑣。」

麥當勞援引董事長赫南德茲（Enrique Hernandez Jr）的話表示，肯普欽斯基「具備適當的能力和經驗來率領我們美國事業，特別是美國加盟商的財務和業務成果都相當亮眼，並監督全球策略、商業發展和創新」。

根據「華爾街日報」（Wall Street Journal），伊斯特布洛克今天在寄給員工的電子郵件中道歉，並承認這段戀情「是個錯誤」，「鑒於公司的價值觀，我同意董事會的決定，現在是我繼續前進的時候了」。

麥當勞10月22日公布的最新一季財報顯示，第3季獲利較去年同期下滑1.8%至16億美元，營收增加1.1%至54億美元。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1081104