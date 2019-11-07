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高通看明年5G手機賣2億支 分析師：iPhone也會出

最新更新：2019/11/07 14:26

（中央社舊金山6日綜合外電報導）美國晶片製造商高通（Qualcomm）今天預期，2020年賣出的5G手機將達到2億支，其中包括明年秋天推出的旗艦機種。華爾街認為，高通此言，是在暗示蘋果明年也將推出5G手機。

次世代5G手機用在看影片或玩遊戲時，速度會和Wi-Fi裝置一樣甚至更好。

一旦5G在明年某個時間點獲得廣泛應用，全球最大手機晶片供應商高通與對手都將同蒙其利，因為5G手機速度加快，就得用上更多晶片。

身為高通客戶的蘋果公司（Apple）尚未透露何時會推出5G，不過高通財務長帕爾基瓦拉（Akash Palkhiwala）在法說會上表示，明年5G晶片會有「兩個轉折點」。

他說，其一是在春天，也就是三星（Samsung）與中國手機商傳統推出新機之際，「第2個轉折點則是在秋天，會有另一組旗艦機採用5G」。

蘋果和Alphabet公司通常會在秋天推出新機，金融諮詢公司Summit Insights分析師陳金蓋（Kinngai Chan）表示，蘋果那些裝置中，預料會有一些採用高通的5G數據機晶片。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1081107

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