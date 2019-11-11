蘋果卡遭批性別歧視 共同創辦人妻子有類似遭遇

影片來源：Apple YouTube頻道

（中央社舊金山10日綜合外電報導）蘋果公司新信用卡「蘋果卡」，在網路上遭批信用額度審核標準涉性別歧視，蘋果共同創辦人沃茲尼亞克昨天加入推特討論行列，並指他自己的蘋果卡信用額度比妻子的多了10倍。

這波網路批評始於7日美國企業家韓森（David Heinemeier Hansson）一則推文，他說，蘋果公司（Apple）和高盛集團（Goldman Sachs）合作發行的「蘋果卡」（Apple Card）採用「黑箱」演算法，給他高於他太太20倍的信用額度。

備受期待的蘋果鈦金卡在8月發行。蘋果公司多年來營收都重度依賴iPhone的銷售，目前公司加強努力，希望從服務項目創造更多營收，蘋果卡便是其中之一。

高盛在電郵中指出，蘋果卡根據申請人的收入和信用價值，諸如個人信用評分和個人負債等因素納入考量，進行獨立評估。

高盛說，同一家庭兩成員所獲信用額度，可能會有很大不同，但「我們過去並沒有基於性別等因素做決定，這情形未來也不會發生。」

韓森是網站開發應用架構Ruby on Rails的創始人，他並未公布他和妻子相關收入資訊，但他推文說，夫妻倆人合併報稅，而且太太的信用評分比他好。

沃茲尼亞克（Steve Wozniak）昨天加入網路討論，附和說他類似情況也發生在他身上，他的蘋果卡信用額度比太太的多10倍。

沃茲尼亞克說，他和妻子共同擁有銀行帳戶、信用卡帳戶，名下資產也沒有分開。

紐約州金融服務署（DFS）今天表示，正在對高盛的信用卡業務展開調查。（譯者：紀錦玲／核稿：陳昱婷）1081111