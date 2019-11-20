日媒評論：應儘速支持台灣加盟TPP

（中央社記者楊明珠東京19日專電）由日本主導、有澳洲、新加坡等11國參加的「跨太平洋夥伴全面進步協定」去年12月生效，將屆滿一週年。日媒評論指出，邁向擴大此協定第2回合談判，日本應優先協助台灣加入。

原本的「跨太平洋夥伴協定」（TPP）於美國退出後，剩餘11個成員國推動讓TPP生效並改稱為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

日本產經新聞論說委員河崎真澄在「一筆多論」專欄發表「應儘速讓台灣加盟TPP」專文。文章寫道，占全球國內生產毛額（GDP）13%、涵蓋逾5億人口的新經濟圈TPP誕生，日本政府正協助促成擴大加盟國或區域的「第2回合」談判，應優先協助台灣參與談判。

專文引述外務省（外交部）官員的話說：「從透過通商、投資、金融的亞太地區經濟安全保障的觀點來看，應該儘速支援台灣加盟。」

文章指出，台灣的蔡英文總統早就表明，為了因應美中貿易摩擦所帶來的不確定性，期盼正式加盟TPP，希望日本能協助台灣。台灣作為獨立關稅領域，於2002年正式加盟世界貿易組織（WTO），具有加盟TPP的充分資格。

專文表示，原本TPP的成立也是因為要對抗強化霸權的中國所設計的經濟包圍網。美國川普政府雖然放棄參加TPP，但美中爆發貿易摩擦，川普政府對中國產品課以高關稅，「中國製造」將會越來越走投無路，今後外資製造業從中國撤退的情況可能加速。

除了越南等地以外，台灣很可能是這些企業投資的有力去處。台灣與工資飆高的中國在製造成本上已無太大差別，勞動力充裕且品質高，加上港灣等基礎設施完備，「台灣製造」很可能再度受注目。

不過，台灣在實現加盟TPP前面臨許多課題，包括台灣內部問題以及受到中國干擾疑慮。在台灣，有關福島等5縣生產的日本食品，在野中國國民黨等把這些食品貼上毫無科學根據的「核食」標籤，批評蔡政府，並把問題泛政治化。去年11月的公民投票結果，支持禁止進口福島等5縣食品的選民占多數。

如果明年一月舉行的總統大選，期盼加盟TPP的蔡英文無法連任的話，阻礙台日通商擴大的5縣食品進口問題，解決之日恐遙遙無期。

文章又說，如果想新加盟的話，必需獲得原加盟國11國全體同意，但常在國際社會打壓台灣的中國會採取什麼動作，令人感到不安。墨西哥、秘魯、智利等TPP加盟國獲得中國經濟上施惠的案例很多。中國很可能在政治和經濟雙方面對這些國家施壓。

文章指出，日本當然無法干預台灣內部問題，但向TPP加盟國說明台灣加盟TPP的好處，以及為了排除中國干涉，日本可以發揮領導力。

文章引述台灣東海大學跨領域日本區域研究中心執行長陳永峰表示，日本推動「自由且開放的印度太平洋」構想，如果能同時促成美國重返TPP以及台灣加盟TPP的話，符合日本國家利益。

美國明年也將舉行總統大選，應該把TPP擴大及亞太地區安全保障問題連結起來加速討論。（編輯：劉學源）1081119