不服微軟拿下美軍3000億肥約 亞馬遜訴諸司法

（中央社西雅圖22日綜合外電報導）電子商務企業亞馬遜今天就電腦科技公司微軟拿下美國國防部高達100億美元的雲端運算合約標案，向美國聯邦權利申訴法院（US Court of Federal Claims）提起訴訟。

路透社報導，亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）發言人說，已提出控訴及追加請求當事方互相揭示證據。訴狀以封緘方式提交。

亞馬遜在一份要求保護令的法庭文件中表示，提交的訴訟及相關文件包含有關選擇供應商的敏感資訊，以及亞馬遜雲端運算服務（AWS）所持有的資訊、交易秘密和機密金融資訊，若公開發布這些資訊，對任一方都可能造成嚴重的競爭損害，競標紀錄也可能包含類似的敏感資訊。

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）上週否認國防部在決定微軟（Microsoft Corp）得標一案中有任何偏見。

這項為期10年的「聯合組織防衛基礎」計畫（Joint Enterprise Defense Infrastructure program, JEDI）合約，可讓所有美軍單位透過同一系統分享訊息，在人工智慧（AI）協助下即時搜尋資料，是國防部擴大數位現代化進程的一部分；亞馬遜原本最被看好得標，末了卻是微軟以黑馬之姿抱走這項價值約達100億美元（約新台幣3000億元）的肥約。

亞馬遜曾質疑政治因素干擾公平締約過程。美國總統川普長期以來都對亞馬遜及創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）頗有微詞。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1081123