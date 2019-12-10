WTO盼挽救爭端解決機制 美續扯後腿

（中央社日內瓦9日綜合外電報導）在美國阻撓下，世界貿易組織（WTO）內專責解決爭端的上訴機構即將停擺。世貿組織今天表示，將啟動密集政治協商盼挽救；但美國也表態，不會支持讓機構繼續運作的提議。

上訴機構（Appellate Body）是WTO爭端解決機構DSB下的常設上訴機制，處理成員國之間的貿易糾紛，被視為WTO的「最高法院」。上訴機構通常設有7名法官，目前僅有3人，已是議事與審查所需的最低門檻。

美國認為WTO的爭端解決機構管太寬，不利美國利益，因此川普政府兩年多來阻撓任命新法官的程序；自10日午夜起，因有2名法官屆期卸任，上訴機構將無法達到議事必要的最少人數。

世貿組織（WTO）秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）在聲明中坦承，在10日的期限前並無化解僵局的方案，但他會啟動更密集的高層級諮商，替這個長期的死胡同找到出路。

他說：「不能放棄對我們來說重要性勝於一切的東西，也就是替上訴機制找到永久的解決方式。」

爭端解決機構停擺，雖然成員國仍可申訴，世貿組織內處理爭端的小組也仍可做裁定，但只要不滿裁定的國家提起上訴，就將因上訴機構無法議事，而輕鬆拖延執行裁定。

根據路透社消息，美國聲稱不會支持讓爭端解決機構繼續運作的提議；美國駐WTO代表團大使習達難（Dennis Shea）表示，其他成員國也未處理美國關切事項，包括爭端解決機構干涉過多、漠視WTO規則等。

中國駐WTO代表團大使張向晨認為，爭端解決機制運作受阻，無疑是WTO這個多邊貿易系統成立以來最沉重的打擊。

報導提到，美國的不滿很大一部分源於認為WTO在面對中國時自縛手腳，WTO的法官在補貼案上，寧可給予中國政府有利裁決，而否定美國的反傾銷措施。WTO年11月認定美國的反傾銷措施有損中國利益，許可中國對一定額度的美國商品課稅。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1081210