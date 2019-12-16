日韓重啟貿易對話 南韓：增進雙方理解

（中央社首爾16日綜合外電報導）日本與南韓今天在東京重啟貿易局長級政策對話。南韓官員在會後表示，今天與日方對話增進雙方對出口管理政策的互相理解，雙方將於不久的將來在首爾舉行另一回合對話。

南韓產業通商資源部貿易政策局長李浩鉉在新聞簡報時指出，韓日兩國同意繼續對話，以致力「解決問題」。

日韓長年來為二戰時期慰安婦問題爭吵。今年7月，日本對南韓實施高科技材料管制，引發兩國貿易戰。這次是雙方自7月以來的首次高級貿易官員會議，距兩國上次在2016年6月舉行貿易局長級政策對話更已相隔約3年半。

日本政府7月嚴格管制3項關鍵半導體原料出口南韓，改為業者需要個別申請出口許可，之後又進一步在8月將南韓排除在適用貿易優惠的「白色名單」國家外。

雙方關係持續惡化，南韓不甘示弱，先宣布把日本也從適用貿易優惠名單中移除，後來又決定終止日韓軍事情報機密保護協定（GSOMIA），作為反制措施。

不過，南韓政府後來決定暫不終止GSOMIA，也暫停向世界貿易組織（WTO）提訴的手續，並決定與日本展開貿易當局間政策對話。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1081216