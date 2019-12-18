波音暫停生產737 MAX 美第一季GDP恐掉0.5個百分點

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）波音公司暢銷的737 MAX客機在接連發生兩起致命空難後全球禁飛。波音決定自明年1月起暫停生產，此舉恐將對美國經濟成長和就業造成衝擊。

不過，分析師和公司主管表示，暫停生產帶來的痛苦將會是一時的，且集中在供應商所在之處。

經濟學家今天預測，波音公司（Boeing Co）20多年來最大的停產行動，可能造成美國2020年第一季國內生產毛額（GDP）減少至少0.5個百分點。這是因為波音停止生產新機，不再建立庫存的關係。

波音不但是美國最大的商品出口商，同時也是占道瓊工業指數權值最多的個股，對美國經濟擁有獨特的影響力。

737 MAX自今年3月全球停飛以來，波音雖然暫停交機，但生產線並沒有喊卡，一直在建立庫存。因此飛機庫存的增加、抵銷了出口和設備投資降低導致的經濟成長減少。

紐約凱投宏觀公司（Capital Economics）資深美國經濟學家皮爾斯（Michael Pearce）說：「在已經暫停交機的情況下，飛機的出口和投資不太可能進一步跌太多。但暫停生產的決定意味著庫存的增加將結束，拖累第一季的經濟成長。」

由於波音可能在明年的某個時間點恢復生產，因此不致對全年度的經濟成長造成衝擊。經濟學家預期，在停產不會拖過明年上半年的情況下，美國聯邦準備理事會（Fed）將把第1季經濟成長的疲軟現象視為一時的。聯準會上週暗示利率將按兵不動，至少到2020年。

波士頓聯邦準備銀行總裁羅森格蘭（Eric Rosengren）曾對波音的問題表達關切。

「波音不但員工眾多，波音的飛機也是我們的主要出口商品。因此波音若繼續在恢復飛機生產和營運上碰到難題，絕對不是好消息。」（譯者：劉淑琴/核稿：徐睿承）1081218