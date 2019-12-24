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泰國人愛用社群軟體 仍易感到寂寞和疏離

最新更新：2019/12/24 16:26

（中央社記者呂欣憓曼谷24日專電）泰國一份調查顯示，即使社群軟體發達，不少泰國人仍然感到寂寞，社群軟體甚至加深了被孤立和疏離的感覺。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，市場調查公司Kantar Thailand調查了1003位泰國人的狀態，調查發現， 48%的已婚人士和47%的單身人士感到寂寞，有小孩的人中有53%感到寂寞，而三代同堂住在一起的人裡更有高達76%的人覺得寂寞。

覺得自己寂寞的人中，58%的人表示自己比較相信機器，80%的人表示自己睡眠不足，15%的人每天花在社群軟體如臉書上的時間高達5小時，但他們還是覺得被孤立和疏離，90%的人覺得自己應該要離開手機不要花太多時間在線上。

Kantar Thailand執行長阿帕帕（Arpapat Boonrod）認為，雖然泰國人經常使用社群軟體，但實際上他們感到和社會很疏離，有越來越多的人特別是年輕人有情緒上的困擾例如憂鬱症。

阿帕帕也指出，使用社群軟體應該要讓人感到不寂寞，但實際上，對這些花很多時間在線上的人而言，真實生活中的人際互動更困難。

比起不寂寞的人來說，寂寞的人喜歡使用更多不同的手機應用軟體，臉書、Youtube和Line是幾個普遍受歡迎的軟體，而覺得寂寞的人特別喜歡影音串流平台如Netflix和Line TV。

調查也發現，95%寂寞的人表示他們喜歡受大眾歡迎的牌子，82%的人喜歡好的購物經驗勝過於產品本身，83%的人表示他們需要24小時的日常生活服務。（編輯：高照芬）1081224

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