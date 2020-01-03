部分加味電子菸 美宣布禁售

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統川普政府今天宣布，禁售包括薄荷與水果口味在內部分受到消費者歡迎的加味電子菸，以遏止愈來愈多青少年使用這項產品，只有薄荷醇與菸草口味能繼續在市面販售。

路透社報導，美國衛生及公共服務部（HHS）說，除了菸草與薄荷醇口味，凡是未停止生產、配銷、販售加味菸液匣電子菸的業者，30天恐遭到美國食品暨藥物管理局（FDA）的強制處置。

今天公布的禁售令對電子菸製造商Juul並無影響，因為該廠商已下架除了菸草和薄荷醇口味以外的產品，受到衝擊的是Njoy、雷諾菸草公司（R.J. Reynolds Tobacco Co）等業者。

美國衛生及公共服務部指出，想要銷售加味電子菸或電子菸煙油的製造商，必須向FDA遞交申請，以證明產品符合適用標準。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），截至去年12月31日，神秘的呼吸系統疾病已導致全美55人喪命，超過2500人入院。

這些死亡案例引發有關電子菸安全的疑慮。調查人員指出，愈來愈多證據顯示，含有維他命E醋酸酯的電子菸與呼吸系統疾病有關聯。（譯者：徐崇哲）1090103