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特斯拉市值創850億美元 美國最有價值汽車公司

最新更新：2020/01/09 10:32

（中央社紐約8日綜合外電報導）美國電動車先驅特斯拉公司（Tesla）昨天紐約股市收盤時，市值創850億美元，刷新福特汽車（Ford）於1999年所寫808億美元紀錄，成為美國史上最具價值的汽車公司。

這家由大富豪馬斯克（Elon Musk）所領導的公司今天股價持續攀升，上漲逾4%。

根據昨天收盤數據，特斯拉也勝過通用汽車（General Motors）約500億美元市值，以及飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）的220億美元。

特斯拉早就是美國市值最高的汽車製造商，但直到昨天才超越福特汽車紀錄。

根據財經內幕（Business Insider）報導，自特斯拉上週公布2019年交車36萬7500輛，不但是公司最佳成績，也比2018年交車數量大增50%，特斯拉股價從3日以來一路飆漲。

雖然特斯拉已凌駕所有美國汽車品牌，但全球排名仍落後於日本豐田（Toyota）與德國福斯（Volkswagen），豐田昨天收盤股票價值達2320億美元、福斯為980億美元。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1090109

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