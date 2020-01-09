戈恩垮台 怪罪馬克宏政策埋下遠因

（中央社巴黎8日綜合外電報導）日產汽車前董事長戈恩今天表示，法國總統馬克宏5年前擔任經濟部長時，策劃一場出乎意料的集體行動，破壞雷諾汽車與日產之間的關係，最後導致戈恩被逐出日產。

戈恩（Carlos Ghosn）原是日本日產（Nissan）汽車董事長兼法國雷諾（Renault）汽車執行長，兩家企業的聯盟由他推動。路透社報導，戈恩說，法國政府2015年決定提高在雷諾內部的投票權，震驚日產的執行主管及日本官員。

戈恩對媒體說，「這讓人非常不好受，不只是對日產的管理層而言，對日本政府也是」，但他並未指名馬克宏（Emmanuel Macron）；戈恩還說：「這就是問題的根源。」

記者向馬克宏辦公室就戈恩所言要求置評，未獲回應。

2015年4月，當時37歲的馬克宏擔任經濟部長，尚未透露角逐總統一職的計畫，他下令增持國家在雷諾汽車的股權，目的是確保擁有雙重投票權。

這突如其來的舉動讓法國在雷諾成為擁有否決權的關鍵少數，然後雷諾又可透過所持的43.4%股權控制日產。

根據法國及日本的消息來源，這個發展讓雷諾-日產聯盟中的日方感到驚惶不安，擔心日產這個在日本名列前茅的汽車製造商淪於法國政府掌控之下。

在那之後，馬克宏領導的法國經濟部與日產當時第二把交椅西川廣人歷經8個月董事會議角力，戈恩認為自己垮台的根本原因就出在這段過程中。

65歲的戈恩於上月底逃離日本，他原應等候審判，面對短報薪酬、背信、侵吞公司資金等控訴，他否認全部指控。

戈恩目前在黎巴嫩，今天召開國際記者會。他說：「日方同事當時開始懷有某種反抗之意，不僅針對（雷諾-日產）聯盟，也針對我。」

他還提到：「我們有些日本朋友覺得，擺脫雷諾對日產影響力的唯一辦法，就是擺脫他（指戈恩）。」又說：「很不幸地，他們說對了。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1090109