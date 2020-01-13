食品上漲 印度2019年12月通膨率7.35%

（中央社記者康世人新德里13日專電）印度統計局今天公布報告顯示，印度去年12月的通貨膨脹率達到驚人的7.35%，遠超過印度儲備銀行（RBI，印度央行）訂定低於4%的控制目標，主要是食品價格飛漲所致。

印度時報網（INDIATIMES.com）指出，印度去年12月的通膨率達7.35%，是2014年以來最高的一次。相較於2018年12月的通膨率是2.11%，而2019年11月的通膨率是5.54%。

根據這份報告，印度去年12月的食品價格上漲14.12%，其中蔬菜價格上漲最為嚴重，高達60.5%。

此外，報告說，印度去年12月的核心通膨達3.7%，僅比去年11月稍微上揚。

核心通膨（Core inflation）是商品和服務成本的變化，不包含食品和能源領域的價格，核心通膨不納入食品和能源，是因為食品和能源的價格波動較大。

印度央行去年12月發表的貨幣政策報告維持利率不變，報告並指出，儘管印度經濟成長可能疲軟，但預期會有較高的通貨膨脹。

印度經濟持續惡化，2017到2018財政年度的失業率高達6.1%，為45年來最嚴重的一次。許多專家學者認為，印度經濟已經面臨最嚴重的局勢，官方今天的報告更出現高通膨數字，讓外界更擔心印度的經濟走勢。（編輯：韋樞）109011