防武漢肺炎疫情隨農曆年擴散 泰國加強機場檢疫

（中央社曼谷13日綜合外電報導）世界衛生組織今天證實中國的武漢肺炎疫情在泰國出現首起海外病例，世衛可能很快就會召開緊急會議。目前泰國也在機場強化檢疫工作，以因應農曆新年可能入境的數十萬中國旅客。

路透社報導，泰國衛生部今天表示，自1月3日起已有12名旅客遭到隔離，而實驗室檢驗結果顯示，一名61歲中國婦女身上帶有造成武漢肺炎疫情的2019新型冠狀病毒。

泰國衛生部也說，8日遭隔離的這名婦女已接受治療，並康復到足以返家的程度。

泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）告訴記者：「能夠查出病患，顯示我們的監測體系有效率。我們有信心能夠控制局面。」

目前中國與泰國官員正在和世界衛生組織（WHO）密切合作。

中國武漢市自爆發肺炎疫情以來，已有1名61歲男子死亡，中國境內累計通報病例共41例。武漢市衛生健康委員會今天則表示，這41例中治癒出院者已有7例、重症有6例。

法新社報導，世界衛生組織今天除了證實泰國出現首起武漢肺炎病例，也表示泰國衛生官員已通知世衛這名病患正在康復。

世衛組織也強調，病毒擴散至中國境外並不令人意外。

根據世衛聲明：「其他國家可能驗出病例並非意料之外，也強化世衛組織要求他國持續積極監測和準備的根據。」

聲明並提到：「基於目前情勢發展，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）將與緊急事務委員會成員商議，可能會在短時間內召開委員會會議。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1090113