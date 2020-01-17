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野火嚇跑旅客 澳洲今年料將損失逾900億觀光財

最新更新：2020/01/17 22:25

（中央社雪梨17日綜合外電報導）澳洲旅遊出口委員會今天預測，澳洲今年將損失45億澳元（約新台幣930億元）的觀光收入，原因是國內各地遭野火肆虐，導致大量國際旅客取消赴澳洲行程。

法新社報導，澳洲旅遊出口委員會（Australian Tourism Export Council）表示，自去年9月野火爆發以來，預訂赴澳洲行程的旅客人數已減少10%至20%。旅客人數驟減，估計將使澳洲今年經濟損失45億澳元。

旅遊出口委員會董事總經理謝里（Peter Shelley）說：「因擔心空氣品質、安全、野火對澳洲觀光業服務造成的衝擊，以及不確定澳洲要多久才能復原，國際旅客紛紛取消赴澳洲行程。」

全球媒體都以大篇幅報導澳洲野火。截至目前，野火已造成至少28人死亡，燒掉的範圍比葡萄牙國土面積還大，並使雪梨和墨爾本等觀光重鎮籠罩在毒霧之中。

旅遊出口委員會指出，這場災難對來自美國、英國和歐洲的觀光收入衝擊最嚴重。傳統上，12月至2月期間，這些地區預訂赴澳洲行程的觀光客就占了每年總量的50%。

謝里表示，澳洲觀光業者和政府必須緊急釋出訊息，向外界表明國內許多重要觀光景點大致沒有受到野火影響。

謝里說：「澳洲觀光業毫無疑問會受到衝擊。我們能越快把強而有力且正面的訊息傳出去越好。」

澳洲保守派政府已宣布一項耗資20億澳元的「野火復原計畫」。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天表示，這項計畫包含大力推動澳洲觀光業，細節將在下週公布。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）1090117

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