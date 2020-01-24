更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎起因 研究猜測：蝙蝠傳蛇再傳人
兩岸

武漢肺炎起因 研究猜測：蝙蝠傳蛇再傳人

曾之喬小年夜宣布喜訊 情定飛輪海辰亦儒
娛樂

曾之喬小年夜宣布喜訊 情定飛輪海辰亦儒

過年別當沙發馬鈴薯 每週5天至少動30分鐘保健
生活

過年別當沙發馬鈴薯 每週5天至少動30分鐘保健

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看
生活

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

土耳其：從中國抵達旅客機場強制篩檢

最新更新：2020/01/24 07:13

（中央社記者何宏儒安卡拉23日專電）土耳其衛生部今晚在聲明中指出，國際機場將運用紅外線熱影像儀對來自中國的所有旅客進行篩檢。

衛生部於22日召開武漢肺炎（2019新型冠狀病毒，2019-nCOv）疫情風險評估會議。安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，衛生部23日在正式聲明中作以上表示。

土耳其的航空公司沒有直航中國武漢的航班，不過中國南方航空原本每週有3個武漢與伊斯坦堡往返航班。聲明指出，由於中國政府取消武漢對外航班，上述班機已經停飛。

去年4月正式營運的伊斯坦堡新機場是連結歐洲和亞洲的樞紐，2019年旅客流量逾5000萬人次；國籍航空土耳其航空公司（Turkish Airlines）每天都有班機前往包括北京、上海、廣州等中國城巿。土耳其對於武漢肺炎疫情不敢掉以輕心。

儘管世界衛生組織（WHO）23日裁定，武漢肺炎疫情尚未構成「國際關注公共衛生緊急事件」，但是土耳其仍採取包括隔離病房及醫學團隊全天候24小時進駐機場等預防性措施。

武漢肺炎疫情升溫，土耳其駐中國大使館23日對土耳其公民發布赴中國旅遊警示，建議住在中國或前往當地的土耳其公民避開擁擠場所、出門戴口罩、避免跟出現發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀的病患接觸，並敦促避免前往飼養和屠宰動物的農場及巿場、肉類和家禽相關產品煮熟才可食用、若出現相關症狀應立即就醫。（編輯：徐崇哲）1090124

延伸閱讀
越南首次發現武漢肺炎病例 確定病毒人傳人美國出現第2起武漢肺炎疑似病例 德州當局調查緊急會議獨缺台灣 世衛：在技術層面緊密合作

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報