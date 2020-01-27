加國第2起武漢肺炎推定病例 首例患者妻子

（中央社記者胡玉立多倫多27日專電）加拿大今天宣布發現第二起2019新型冠狀病毒「推定病例」（presumptive case），是首例推定病例的妻子。她與丈夫22日一起從武漢經廣州飛抵多倫多。

加拿大安大略省首席衛生官威廉斯（David Williams）今天在聲明中表示，第二例患者「一直處於自我隔離狀態，民眾感染風險很低。」

安大略省政府將在當地時間上午11點30分召開記者會，對外說明情況。

加拿大首例武漢肺炎「推定病例」是一名50多歲男子，在22日抵達多倫多後，次日就被送往「新寧醫院」（Sunnybrook Hospital）接受負壓隔離治療，目前病情穩定。但他的妻子因為病情不嚴重，沒有送到醫院治療，目前在家中自我隔離。

由於目前沒有專門針對「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV，武漢肺炎）的特殊療法，這名男子在新寧醫院主要進行緩解症狀的支持治療。

當地衛生當局正在追蹤聯繫同一班飛機座位距離該男子半徑2公尺範圍的旅客。並連絡與首例患者同班機的機組人員。

加拿大首席公共衛生官譚詠詩（Theresa Tam）表示，首例「推定病例」由溫尼伯市（Winnipeg）的國家微生物學實驗室（National Microbiology Lab）進行化驗，結果可望今天確認。

譚詠詩相信會有更多案例進入加拿大，但她仍認為，在加拿大爆發疫情的風險很低。

加拿大廣播公司（CBC）指出，有與首例男子搭同一班發機的乘客在該公司微博社群網站上匿名留言說：「我為我和家人擔心」，並表示將主動自我隔離兩週。

譚詠詩重申，如果有人曾經去過武漢地區，並出現發燒或流感症狀就應該就醫。

2003年，加拿大經歷嚴重急性呼吸道症候群（SARS）共44名加拿大人死亡的慘痛教訓，對於最近的新型冠狀病毒疫情嚴陣以待。（編輯：高照芬）1090127