溫哥華出現首例武漢肺炎推定病例 加拿大第3例

（中央社記者胡玉立多倫多28日專電）加拿大卑詩省今天宣布，溫哥華出現省內首起新型冠狀病毒「推定」病例，繼安大略省一確診、一推定之後。加拿大東西部兩省都高度戒備，但雙雙強調「傳播風險仍然很低」。

卑詩省（British Columbia）衛生廳長亨利（Bonnie Henry）在記者會中宣布，首位「推定」患者是一名常去中國工作的40多歲男子，他上週自武漢返回溫哥華，24小時後出現症狀，26日主動聯繫衛生當局，卑詩省疾病控制中心（BCCDC）檢測結果27日晚間呈陽性反應。

亨利說，這名患者目前「情況良好」，未住院、在他位於溫哥華沿海衛生管轄區的家中自我隔離，衛生當局每天數次追蹤狀況，他與少數家人保持聯繫，家人沒有任何狀況。

這起「推定」案例仍待位在溫尼伯（Winnipeg）的加拿大微生物實驗室最後確認，48小時會有結果。卑詩省衛生當局認為，應會確診為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）病例，但當局也保證，此疾病在卑詩省蔓延的「風險很低」，已採取必要預防措施。

亨利說：「中國和溫哥華之間有很多人旅行往返，發現第一起病例對我們來說不意外。」

「卑詩省已做好充分準備」，亨利說，「機場篩檢、足夠的意識、醫療人員遵守安全程序並做好防護，讓我們可以識別更多冠狀病毒病例並遏制」。

加拿大第一大城多倫多25日發現首起2019新型冠狀病毒病例，27日宣布確診並發現第2起推定案例，2名患者是同於22日自武漢經廣州抵多倫多的50多歲夫妻。目前丈夫在多倫多新寧醫院（Sunnybrook Hospital）隔離治療，康復情況穩定。妻子狀況輕微，在家自我隔離。

多倫多和溫哥華都有直飛中國航班，且華裔人口眾多。加拿大另一個有直飛中國航班的大城是蒙特婁。（編輯：郭中翰）1090129