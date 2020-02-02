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土耳其完成武漢撤僑 無感染跡象仍先隔離14天

最新更新：2020/02/02 05:08

（中央社記者何宏儒安卡拉1日專電）土耳其撤僑包機搭載包括喬治亞、亞塞拜然、阿爾巴尼亞僑民在內42人，晚間降落安卡拉，機上所有人員雖無異狀，仍先予隔離14天。目前土耳其境內無武漢肺炎確診案例。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，從安卡拉前往中國武漢執行這項任務的衛生專家，在確認32名土耳其、6名亞塞拜然、3名喬治亞、1名阿爾巴尼亞公民都沒有出現2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）有關症狀後，讓42人登上土耳其武裝部隊的這架空中巴士A400M軍用運輸機。

報導指出，飛機今晚降落安卡拉時，衛生部長克扎（Fahrettin Koca）到機坪接機。包括執行任務的20人在內，機上所有人員都先被送往安卡拉布拉克醫院（Zekai Tahir Burak Hospital），將在單人房中隔離14天。

克扎稍後告訴記者，機上乘客都沒有出現2019新型冠狀病毒感染跡象。總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）關心撤僑行動，克扎已就機上乘客健康狀況致電向艾爾段進行簡報。

2019新型冠狀病毒累計造成259人死亡，確診近1萬2000例。各國都在機場對來自中國的旅客加強檢疫，許多航空公司停飛中國航班。

土耳其在機場加裝紅外線熱影像儀篩檢來自中國的旅客，截至目前境內沒有確診案例。國籍航空土耳其航空公司（Turkish Airlines）昨天宣布，包括飛北京、上海、廣州、西安等往返中國航班於2月9日前全面停飛。（編輯：劉學源）1090202

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