來自台日韓星馬港旅客 土耳其機場實施檢疫

（中央社記者何宏儒安卡拉3日專電）土耳其衛生部長克扎今天宣布，5日起至2月底禁止來自中國的所有航班降落。同時，土耳其的國際機場將對來自台灣、日本、南韓、新加坡、馬來西亞、香港的旅客實施檢疫。

武漢肺炎疫情蔓延全球，土耳其機場先前已加裝紅外線熱影像儀，對從中國抵達的旅客進行檢疫。安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，克扎（Fahrettin Koca）今天下午宣布防疫新措施，將機場檢疫對象納入來自台灣、日本、南韓、新加坡、馬來西亞、香港的旅客。

國籍航空土耳其航空公司（Turkish Airlines）目前每天有一個往返伊斯坦堡和桃園機場的直航航班，全球主要航空公司有許多都可轉機往返兩地。

克扎今天並宣布，5日起至2月底禁止所有來自中國的航班降落。

土耳其於1日完成自中國武漢撤僑，包機搭載包括喬治亞、亞塞拜然、阿爾巴尼亞僑民在內42人降落安卡拉，機上所有人員隨即被送往安卡拉布拉克醫院（Zekai Tahir Burak Hospital），在單人房中隔離14天。

克扎今天說，包括執行任務人員在內，機上61人的檢體檢測結果全為陰性。

他指出，截至目前，土耳其境內沒有出現2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）確診案例。

土耳其曾出現包括中國旅客和土耳其公民在內的疑似案例，經檢測後確認皆未感染2019新型冠狀病毒。（編輯：王永志）1090203