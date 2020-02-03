更多編輯台推薦新聞：
影片／1917獲英國奧斯卡最佳影片 威廉凱特親臨典禮
娛樂

影片／1917獲英國奧斯卡最佳影片 威廉凱特親臨典禮

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

獨家／巴黎鈍劍挑戰賽台灣奪銀 小選手爭取懸掛國旗成功
運動

獨家／巴黎鈍劍挑戰賽台灣奪銀 小選手爭取懸掛國旗成功

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟
政治

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首架武漢包機深夜返台 逾200台商檢疫後安置隔離
首頁 / 國際

來自台日韓星馬港旅客 土耳其機場實施檢疫

最新更新：2020/02/03 22:22

（中央社記者何宏儒安卡拉3日專電）土耳其衛生部長克扎今天宣布，5日起至2月底禁止來自中國的所有航班降落。同時，土耳其的國際機場將對來自台灣、日本、南韓、新加坡、馬來西亞、香港的旅客實施檢疫。

武漢肺炎疫情蔓延全球，土耳其機場先前已加裝紅外線熱影像儀，對從中國抵達的旅客進行檢疫。安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，克扎（Fahrettin Koca）今天下午宣布防疫新措施，將機場檢疫對象納入來自台灣、日本、南韓、新加坡、馬來西亞、香港的旅客。

國籍航空土耳其航空公司（Turkish Airlines）目前每天有一個往返伊斯坦堡和桃園機場的直航航班，全球主要航空公司有許多都可轉機往返兩地。

克扎今天並宣布，5日起至2月底禁止所有來自中國的航班降落。

土耳其於1日完成自中國武漢撤僑，包機搭載包括喬治亞、亞塞拜然、阿爾巴尼亞僑民在內42人降落安卡拉，機上所有人員隨即被送往安卡拉布拉克醫院（Zekai Tahir Burak Hospital），在單人房中隔離14天。

克扎今天說，包括執行任務人員在內，機上61人的檢體檢測結果全為陰性。

他指出，截至目前，土耳其境內沒有出現2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）確診案例。

土耳其曾出現包括中國旅客和土耳其公民在內的疑似案例，經檢測後確認皆未感染2019新型冠狀病毒。（編輯：王永志）1090203

延伸閱讀
武漢肺炎北加州新增3起 美國確診增至11例首爾市政府：從武漢入境外籍人士 65名下落不明武漢肺炎印度確診第2起 曾赴中國旅客恐將隔離

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報