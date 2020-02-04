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中國官方專家：武漢肺炎病毒可存活5天 洗手非常重要
首頁 / 國際

抗武漢肺炎 紅十字會：捐贈低標口罩成防疫阻礙

最新更新：2020/02/04 11:32

（中央社日內瓦3日綜合外電報導）紅十字會今天強調，必須確保中國醫院防範2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情使用的口罩皆為高品質，警告捐贈低於標準的裝備比起實質助益，僅徒增麻煩。

中國承認他們「迫切」需要醫療用品，包括外科口罩。據中國國家衛生健康委員會衛生應急辦公室發布的最新數顯示，2月3日0至24時新增確診病例3235例，新增死亡病例64例；累計數量部分，截至2月3日24時，確診病例2萬438例，死亡病例425例。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）新任秘書長恰帕蓋恩（Jagan Chapagain）說：「目前的供應非常吃緊。」

武漢紅十字會近期在防疫物資的管理分配上，飽受輿論抨擊。武漢爆發新型冠狀病毒肺炎疫情後，中國各地陸續捐贈口罩給武漢，卻傳出核心疫區的前線醫護人員並未取得這些防疫物資，恰帕蓋恩為此替武漢紅十字會緩頰。

他說：「武漢紅十字會近期顯然沒處理過這樣的情況，他們需要在短時間擴大規模，所以有些缺點並非完全反常。」

不過他表示，他支持武漢分會做出的「慎重」決策，保留一定數量的捐贈口罩，因為這些口罩對暴露在致命病毒下的醫護人員並不安全。

兩天前剛接任秘書長一職的52歲尼泊爾人道主義者恰帕蓋恩今天接受法新社訪問時說：「高品質口罩對照護人員極為重要。」

他表示，前線的醫護人員需要達N-95標準的口罩，但許多國內外捐贈的口罩並未達到這樣的標準。

他說：「那些口罩對於照護人員來說不夠好。」（譯者：黃靖貽/核稿：劉文瑜）1090204

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