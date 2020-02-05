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泰國首批撤僑138人 返國後隔離在海軍基地內

最新更新：2020/02/05 08:28

（中央社記者呂欣憓曼谷5日專電）泰國4日派出撤僑專機，載回滯留在中國湖北的138位泰國人，他們回國後將隔離在春武里府皇家海軍基地內14天。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情延燒，截至4日為止，泰國有25例確診病例，是中國以外病例最多的國家。

泰國政府安排亞洲航空（AirAsia）專機4日早上啟程前往湖北武漢，接回滯留在湖北的泰國人，專機在當晚近9時返抵泰國羅勇府（Rayong）烏打拋機場（U-tapao Airport）。

泰國駐北京大使館已在1日早上派出3名外交官開車前往武漢，協助撤離泰國人的相關工作，等他們工作結束，將會自我隔離14天。

泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）4日晚表示，有141人在武漢準備登機，但其中3人有發燒現象而無法登機，最後有138人返回泰國。

這138人抵泰後先前往春武里府（Chonburi）梭桃邑（Sattahip）區的詩麗吉王后醫院（Queen Sirikit Hospital）檢查，接著再前往隔離地點。

阿努廷3日表示不會透露這些人的隔離地點，不過泰媒披露，隔離地點是位於春武里府梭桃邑區的泰國皇家海軍基地內。1090205

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