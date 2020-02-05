新型冠狀病毒武漢致死率高 主因低報輕症病例

（中央社北京5日綜合外電報導）武漢肺炎目前在中國以外地區的致死率只有不到1%，但在湖北省武漢市卻高達4%。專家表示，致死率數字之所以會有如此巨大差距，是因為統計未納入武漢輕症病例，使數字被誇大。

路透社報導，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情延燒，在武漢，平均每23名確診病患就有1人死亡。以中國全國來看，平均每50名確診病患有1人死亡。而中國大陸以外地區，則每114名確診病患有1人死亡。

專家表示，武漢肺炎在武漢、中國全國和中國大陸以外地區的致死率之所以有這麼大的差距，主要是因為低報武漢和湖北省其他地區的輕症感染病例。湖北省各地正竭力克服檢驗設備和病床短缺問題。

美國約翰霍普金斯衛生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）大流行病預防專家艾達佳（Amesh Adalja）說：「在疫情爆發時，你真的必須帶著非常懷疑的眼光來看待疾病致死率，因為它往往只會注意到非常嚴重案例。」

艾達佳說，致死率很難代表真正的感染負擔，「試著把輕症病例也算進去，藉此得出真正的致死率，如此將有助於民眾更佳了解疾病風險」。艾達佳估計，當前武漢肺炎致死率很可能低於1%。

截至2月4日，武漢肺炎在全球已有2萬4551起確診病例，且有492人死亡。根據1%致死率推算，全球感染病例將超過4萬9000例。

許多目前待在武漢的民眾告訴路透社，由於武漢醫療資源不足，當地醫院近幾週拒絕收治部分輕症病患。不少患者則選擇自我隔離。（譯者：李宛諭/核稿：劉學源）1090205