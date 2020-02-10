英男在星染武漢肺炎 返歐後住法小木屋傳染多人

（中央社倫敦／馬德里9日綜合外電報導）衛生專家今天說，一名在前往新加坡開會期間感染新型冠狀病毒（武漢肺炎）的英國男子，返英途中停留法國滑雪勝地的小木屋，期間可能造成病毒散布，導致另7人感染。

這名男子是英國第3起武漢肺炎確診病例，他上月底曾在法國阿爾卑斯山區滑雪勝地萊孔塔米訥－蒙茹瓦（Les Contamines-Montjoie）的小木屋停留4天，當時同住木屋的還有一群英國度假客，以及一個住在當地的英國家庭。

法國官員本周末表示，那11名英國團客中，有5人最後感染了武漢肺炎，其中包括1名小孩。

這名英國男子或許還把病毒傳到了其他地方，凸顯衛生當局在防堵疫情透過全球飛航傳播方面面臨莫大挑戰。

西班牙當局今天表示，一名英國男子在法國接觸一名感染病患後，在西班牙馬約卡（Mallorca）驗出陽性。西班牙當局指出，這名英國男子是在法國接觸到後來確診的某人之後感染。這名男子和3名家人1月29日從法國返回馬約卡，24小時後出現輕微症狀，7日起一家4口開始接受觀察。

英國衛生官員表示，加上在法國被一名英國人感染的病例，英國確診病例來到4起。

法國衛生官員沙羅孟（Jerome Salomon）在電視上證實，英國與馬約卡的兩起病例，都和萊孔塔米訥－蒙茹瓦小木屋的團客有關。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090210