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中國冠狀病毒疫情延燒 歐洲藥品供應恐現短缺

最新更新：2020/02/13 07:30

（中央社記者林育立柏林12日專電）德國專家警告，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴大導致中國藥廠停工，可能在歐洲造成藥品供應短缺的問題。中國是全球藥品的主要產地。

羅蘭貝格管理諮詢公司（Roland Berger）的藥物專家霍西尼（Morris Hosseini）表示，歐洲藥品供應短缺的問題由來已久，2019年冠狀病毒疾病的疫情讓情勢雪上加霜。

他說，如果中國藥廠生產的情況短期內沒有改善，歐洲在1、2個月內將發生嚴重的藥品供應短缺問題。

霍西尼接受「世界報」（Die Welt）訪問時表示，中國近年利用低價傾銷的方式，躍居全球主要的藥品產地，盤尼西林等常見的抗生素大部分來自中國，以致歐洲藥品市場有過度依賴中國的危險，他建立德國政府補貼廠商在國內自己生產抗生素。

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）今天也警告，中國的製藥業停工，恐影響歐洲的藥品供應。

史巴恩說，從中國到歐洲的海運需要4週，因此再2、3週，歐洲可能就會碰到疫情爆發後藥品不再出貨的問題，有必要預作準備。（編輯：周永捷）1090213

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