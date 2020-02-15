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美5大城利用流感監測系統 加強篩檢武漢肺炎

最新更新：2020/02/15 09:12

（中央社芝加哥14日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天表示，將利用現有的季節性流感監測系統，在5大城針對擴散迅速的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）展開測試。

美國疾管中心表示，目前正與洛杉磯、舊金山、西雅圖、芝加哥及紐約市的公共衛生實驗室合作，開始對俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病病例進行測試。

路透社報導，國家呼吸道疾病暨免疫中心（National Center for Immunization and Respiratory Diseases）主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）向媒體電話簡報時表示，這5座城市的實驗室本來就在追蹤季節性流感，病患若出現類似流感的呼吸道系統症狀，但流感檢驗呈陰性，將接受新型冠狀病毒檢驗。

美國疾管中心證實，美國目前僅有15起武漢肺炎病例，包括兩起人傳人病例。

梅森尼爾說：「我們現在關注的是遏制病毒。美國只有15起病例，我們保持樂觀，我們的積極措施減緩了（病毒）對美國的影響。」

美國疾管中心目前的防疫策略包括隔離及旅行限制，但若疫情在美國加重並開始蔓延，策略有可能改變。

梅森尼爾表示，若疫情加重，美國疾管中心將實施「社交距離」（social distancing）策略，例如取消大型集會，並採取遠程醫療、遠程教學及遠程工作，以阻斷病毒擴散。

今天稍早，世界衛生組織（WHO）表示，將派遣一個更大的專家團隊赴中國協助控制疫情，但仍不清楚美國科學家是否加入；梅森尼爾說，期盼美國疾管中心人員能參與。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1090215

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