武漢肺炎疫情嚴峻 駐日處擴大疫情因應小組

（中央社記者楊明珠東京16日專電）新型冠狀病毒疫情擴大，日本確診病例暴增，為加強因應並照料豪華郵輪鑽石公主號上的台灣籍乘客，駐日代表謝長廷決定將原有的因應工作小組擴編。

駐日代表處今天發出新聞稿表示，為加強因應並照料鑽石公主號台灣籍乘客急難救助案，駐日代表謝長廷今天召集駐日官員研商，將原有的「工作小組」擴大成立為「因應新型冠狀病毒疫情緊急應變小組」，由謝長廷擔任召集人，兩位公使、顧問及各組室主管都是小組成員。

駐日代表處今後將透過這個小組運作，整合人力及資源，全館一致因應新型冠狀病毒疫情及鑽石公主號的台灣籍乘客急難救助案件。

謝長廷在他個人臉書上表示，日本雖然醫療進步，但是防疫做法不無盲點，這部分他在2月2日的臉書有分析過，昨天日本新發生病例，的確令人不安。

他表示，媒體報導，美國16日晚上要派包機到日本將鑽石公主號的美國籍人士載離，這引起很多台灣籍乘客和家屬詢問「台灣何時可以派包機？」

謝長廷寫道：「包機問題我們也和日本交渉中。」

他說，依檢疫相關規定，如果是在2月19日（由2月5日算起14天）之前離開，那這些乘客回到自己國內還是必須隔離，如果過了19日，病毒篩檢結果仍是呈現陰性反應，那麼這些人在日本就可以自由行動，搭公共運輸工具了，回自己國家也沒有再隔離的道理。

謝長廷寫道：「所以，台灣的包機是什麼時候來載，回去還要不要隔離，必須講清楚。至於，確診的病例，日本已說要負擔費用照顧及治療，除了寂寞之外，在這裡治療，健康安全應該沒有問題。」

駐日代表處昨天已徹夜作業，詢問每位乘客的意願，所得的答案，大概是留在船上怕感染，政府可以派包機很感謝，但如過了2月19日，希望回台灣不必再隔離，同時希望低調回台，保留隱私，不希望引來太多異樣目光。

鑽石公主號因載過一名香港乘客是武漢肺炎確診，2月3日返回日本橫濱港後，就停在橫濱港大黑碼頭外。從5日起就陸續有人確診，今天再添67人感染武漢肺炎，其中38人沒有症狀。全船感染者累計達285人。

世界衛生組織（WHO）本月11日已將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），疫情於去年12月在中國湖北省武漢市爆發。在日本，今天新增12人確診，這12人都是日本人，包括東京的6名男士（40多歲至80多歲者）與2名女士（分別是50多歲者與60多歲者）。和歌山縣2名男性（分別是50多歲者與60多歲者）與1名50多歲女性。愛知縣一名60多歲女性。

鑽石公主號如上述，今天新添67人確診，至今乘客與船組員共285人確診，其中有兩人是台灣籍乘客。此外，上鑽石公主號進行檢疫工作的檢疫官一人確診。另外一名急救隊員確診。包機從武漢返國的有13人確診。此外，還有38人確診，總計338人確診。

武漢肺炎疫情已擴散到20多個國家與地區，全球共有6萬多起確診病例，造成1500多人死亡。（編輯：張佑之）1090215