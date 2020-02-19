更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎疫情影響 跟團旅遊退費原則一次看懂
生活

武漢肺炎疫情影響 跟團旅遊退費原則一次看懂

天橋上的魔術師重現中華商場 侯友宜助保留3個月
娛樂

天橋上的魔術師重現中華商場 侯友宜助保留3個月

非洲蝗蟲逼近中國 防檢局：應不會到台灣
生活

非洲蝗蟲逼近中國 防檢局：應不會到台灣

鑽石公主號成海上小武漢 各國撤僑進度一次看
國際

鑽石公主號成海上小武漢 各國撤僑進度一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

鑽石公主號542人染武漢肺炎 加拿大最快20日撤僑

最新更新：2020/02/19 08:50

（中央社渥太華18日綜合外電報導）加拿大外交部長沈潘今天表示，政府目標將於20日或21日自郵輪鑽石公主號撤僑。鑽石公主號因爆發武漢肺炎疫情，目前在日本橫濱港停泊隔離，船上確診已達542例。

路透社報導，沈潘（Francois-Philippe Champagne）告訴記者，加拿大政府派出的包機將於明天飛抵日本。鑽石公主號（Diamond Princess）上有251名加拿大籍乘客，其中34人確診罹患武漢肺炎。

沈潘說：「我們目標在20日或21日撤離加拿大國民，取決於當地政府的最後批准。」出現武漢肺炎徵狀的人不得離開郵輪。

這些撤回加拿大的民眾一抵達國門，就會被送往安大略省一處訓練基地展開14天隔離期。

載有逾3000名乘客和工作人員的鑽石公主號月初開始進入隔離狀態。日本厚生勞動省今天表示，鑽石公主號上又有88人驗出陽性反應，遭感染乘客總數達542人。

美國政府撤僑專機昨天將鑽石公主號上的300多名美國人接回國。

加拿大已從遭疫情重創的武漢市撤回近400人。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1090219

延伸閱讀
武漢肺炎疫情延燒 加拿大首例確診

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報