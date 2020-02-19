鑽石公主號542人染武漢肺炎 加拿大最快20日撤僑

（中央社渥太華18日綜合外電報導）加拿大外交部長沈潘今天表示，政府目標將於20日或21日自郵輪鑽石公主號撤僑。鑽石公主號因爆發武漢肺炎疫情，目前在日本橫濱港停泊隔離，船上確診已達542例。

路透社報導，沈潘（Francois-Philippe Champagne）告訴記者，加拿大政府派出的包機將於明天飛抵日本。鑽石公主號（Diamond Princess）上有251名加拿大籍乘客，其中34人確診罹患武漢肺炎。

沈潘說：「我們目標在20日或21日撤離加拿大國民，取決於當地政府的最後批准。」出現武漢肺炎徵狀的人不得離開郵輪。

這些撤回加拿大的民眾一抵達國門，就會被送往安大略省一處訓練基地展開14天隔離期。

載有逾3000名乘客和工作人員的鑽石公主號月初開始進入隔離狀態。日本厚生勞動省今天表示，鑽石公主號上又有88人驗出陽性反應，遭感染乘客總數達542人。

美國政府撤僑專機昨天將鑽石公主號上的300多名美國人接回國。

加拿大已從遭疫情重創的武漢市撤回近400人。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1090219