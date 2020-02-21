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韓國武漢肺炎延燒 今添100確診累計204例
首頁 / 國際

武漢肺炎確診人數趨緩 新加坡逾4成康復出院

最新更新：2020/02/21 15:15

（中央社記者黃自強新加坡21日專電）新加坡武漢肺炎確診人數累計達85起，其中有48名病患病情穩定，4人病情危及，康復出院人數持續增加到37人，康復病例已逾確診總人數4成。

根據衛生部公告，昨天新增1起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例，這名36歲的中國男子持有新加坡工作准證，近期不曾赴中國。目前在國家傳染病中心隔離。

不過，包括這名確診中國男子在內，新加坡迄今仍有9名不明感染的確診病例。

新加坡除啟動抗疫津貼外，也施行更嚴格的「居家通告」（Stay Home Notice），代取「缺席假」（leave of absence），目前有77人接獲「居家通告」。這些人在14天內不得外出，違者受罰，

新加坡2019年冠狀病毒疾病確診首例已經出院，康復出院人數也持續上升。疫情部分目前限縮5個感染群，包括新加坡基督生命堂、永泰行、君悅酒店的國際會議、實里達航空嶺工地與神召會恩典堂，其中，神召會恩典堂感染群人數有22人。

新加坡受到疫情影響，百貨商場、零售與旅遊業均大受打擊，連帶導致計程車與私人叫車業者生意大不如前。

部分計程車駕駛雖然近期生意不佳與租金高，決定退租計程車，另謀出路，不過，新加坡的計程車與私人叫車業者決定推出額外優惠措施，協助渡過難關。

另外，新加坡人流量大的樟宜機場，包括航廈與公共區域等在內的400間零售攤位與商店，以及超過140家餐飲店，將獲租金減半達6個月優惠。（編輯：高照芬）1090221

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