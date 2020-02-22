義大利疫情激增已2死 境內首例模範夫妻震驚社會

（中央社記者黃雅詩羅馬22日專電）武漢肺炎爆發後，義大利暫停中國直航，全義中國城乏人問津，但昨天引爆境內群聚感染源頭令媒體震驚，因為境內確診首例的義籍夫妻，一向過著規律運動、飲食的「模範生活」。

這對夫妻所居住的北義小鎮科多紐（Codogno）距離米蘭車程1小時，今天上午以米蘭為首府的倫巴底（Lombardia）大區感染俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）案例已激增至27例，並出現義大利第2例死亡案例。目前義大利全國確診病例累計達33例。

以威尼斯為首府的威內托（Veneto）大區目前有2個案例，其中一位義籍78歲男性於昨天死亡，是義大利死亡首例。

義大利境內感染確診首例的38歲義大利男子是北義米蘭附近「聯合利華」（Unilever）公司的研究員，也是一名馬拉松熱愛者，他的父母向媒體展示的照片中，他與妻子總是穿著運動服和跑鞋，就連度假旅遊，也常選擇到各地參加馬拉松比賽。

38歲男子病情嚴重已插管，因為他年輕又體格健壯，讓義大利民眾對新型冠狀病毒的強烈毒性感到恐慌。

他的父母表示，兒子高壯的像隻野獸，體重有90公斤，全身上下都是肌肉，現在卻躺在床上生死掙扎，讓他們覺得很痛心不捨。他的父母目前沒有出現症狀，在家自主隔離。

這名38歲男子的所有友人對此事都震驚不已，他們表示男子熱愛運動，沒事就去游泳、踢足球，每週一固定到當地跑步社團當顧問。

男子的35歲妻子也遭感染，她目前懷孕8個月，原本在中學擔任體育老師，懷孕後暫停教職，但偶爾會去母親經營的有機商品店幫忙，最近這段期間為了迎接寶寶出生，她也會去參加一些待產課程。

這名男子沒有中國旅遊史，但他據稱在2月5日到8日之間，曾和一位1月21日從中國回來的義籍友人餐敘，醫院推測可能因此感染冠狀病毒。這位中國回來的義籍友人初步檢測為陰性，但曾出現感冒症狀，醫院正了解這位潛在「零號病人」是否曾感染而已康復。（編輯：林憬屏）1090222