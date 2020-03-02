美國疫情擴大 川普政府忙出招安定人心

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）武漢肺炎疫情持續在美國擴散，川普政府忙著安定人心，宣布將對入境旅客進行篩檢，並承諾加速口罩及檢測套組的生產工作。

全球爆發俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），市場陷入恐慌，擔心疫情會引發全球經濟衰退。路透社報導，官員今天試著緩解恐慌情緒，表示大眾反應過度，憑著美國的經濟實力，股市必然會反彈回升。

官員表示，美國境內武漢肺炎死亡首例是華盛頓州一名50多歲男子，生前有潛在疾病，目前還找不到感染源。華盛頓州今天並且證實先前2起初步檢驗病例為確診病例，同時封鎖一間長照中心，該中心也有一名住戶和一名員工病毒檢測呈陽性反應，中心內另外50名住戶和員工也紛紛出現症狀。

根據法新社報導，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）表示，當局正在大規模調查首例死亡患者待過的長照機構和醫院，追溯其接觸史，試著判斷感染源為何及可能的傳播方式。

美國至今已通報約70起確診案例，多數集中在西岸，但芝加哥（Chicago）地區和羅德島州（Rhode Island）也傳出新病例。

總統川普今天表示，來自疫情高風險國家的旅客在登機前和入境美國時必須接受篩檢。不過，他並沒有詳細說明疫情高風險國家是哪些國家。

達美航空公司（Delta Air Lines Inc）今天表示，5月前暫停飛往義大利通報最多確診病例的北部城市米蘭（Milan）航班，不過飛往羅馬航班不受影響。美國航空集團（American Airlines Group Inc）昨天晚間也宣布類似措施。

副總統彭斯（Mike Pence）和艾薩今天上遍談話性節目，傳達多數美國民眾感染風險仍低的訊息，也承諾會對檢測套組短缺問題做出補救措施。

艾薩今天在美國廣播公司（ABC）「本週」（This Week）節目上表示，美國目前有7萬5000套冠狀病毒檢測套組，數量將會在接下來幾週「激增」。

彭斯則表示，政府已和3M公司（3M Co）簽約，每月額外生產3500萬個口罩。不過，他呼籲民眾不要搶買口罩，應把口罩留給需要的醫護人員。漢威聯合公司（Honeywell International Inc）是美國另一間大型口罩生產商。

彭斯也告訴福斯新聞（Fox News），冠狀病毒疫苗臨床實驗將在6週內展開，但本季可能無法提供疫苗。

上週獲川普指派掌握白宮武漢肺炎因應工作的彭斯表示，美國將出現更多病例，但「絕大多數」感染者會平安康復。

彭斯在國家廣播公司（NBC）訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press）上表示：「民眾要瞭解，感染這種冠狀病毒的個人所在地區以外，一般美國民眾的感染風險仍低。我們已經準備好了。」

此外，美國已經對曾造訪伊朗的旅客實施入境限制，並呼籲民眾避免前往義大利和韓國疫情重災區。

由於墨西哥傳出4起武漢肺炎確診病例，川普昨天表示，美國正在考慮關閉南部與墨西哥接壤的邊境，以防病毒擴散：「我希望我們不必這麼做。」

墨西哥外交部昨天表示，美墨兩國政府「正密切有效率地溝通，尤其是衛生部門」。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1090302