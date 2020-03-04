韓擬追加11.7兆韓元防疫救經濟 7年來最大規模

（中央社首爾4日綜合外電報導）為因應2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）防疫所需及經濟影響，韓國政府擬追加預算11.7兆韓元，超過先前MERS追加規模，為近7年最大規模追加預算。

韓聯社報導，韓國政府今天召開臨時國務會議，會中討論武漢肺炎相關影響最小化及提前因應所需追加預算案，預計5日向國會提出。

報導指出，這次追加預算規模達11.7兆韓元（約新台幣2943億元），是2013年追加預算17.3兆韓元後最大規模，也高於2003年SARS（4.2兆韓元）、2015年MERS（11.6兆韓元）時因應防疫的追加預算金額。連同追加預算，政府規劃為這次防疫相關工作投入約31.6兆韓元。

追加預算案中，防疫方面規劃購置146台負壓救護車，用於運送確診患者，並新建120間負壓病房，以及設立傳染病專門醫院、病毒專門研究所等設施。

此外，追加預算中有相當大一部分用於救經濟，包括協助受影響的中小企業、地方經濟、民生內需恢復動能。其中也將特別針對低收入戶、高齡者、兒童等500萬人提供總額相當於2兆韓元的消費券。

對於受疫情波及的中小企業，追加預算將提供1.7兆的超低利率貸款；為保障低薪勞工就業穩定，對於5人以下小型營業單位的薪資補助也將在4個月期間追加提供每人7萬元補助。針對重疫區大邱、慶尚北道地區的小型營業單位，則編列特別預算6000億元支援。（譯者：廖禹揚/核稿：王永志）1090304