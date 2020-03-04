美急降基準利率 無力挽救股市照跌

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）武漢肺炎疫情造成經濟風險提升，美國聯邦準備理事會（Fed）今天在世界衛生組織（WHO）表示全球進入「未知境界」後，宣布緊急調降基準利率，但不足以阻止美國股市下跌。

俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）在美國已造成9人死亡，其中多人集中在西雅圖郊區一間療養院；另外全美確診感染人數已超過100人，分散在東、西岸及中西部。

自這種病毒於去年底首先在中國湖北省武漢市被發現以來，全球確診病例已超過9萬人、約3100人死亡。

病例絕大多數在中國境內，但韓國、義大利和伊朗也逐漸成為重災區，南美洲及非洲也陸續出現病例，令人憂心疫情在本已衝突劇烈、基礎公衛設施又差的國家扎根。

世界銀行（World Bank）今天宣布一項規模達120億美元的方案，用以協助最貧窮的國家補強醫療設備及衛生服務。

法新社提到，隨著對疫情威脅全球經濟成長、導致部分國家陷入衰退的擔憂，全球股市數週以來大幅動盪。

聯準會的政策制訂委員會一致決定調降基準利率2碼（0.5個百分點），把利率目標區間降到1%至1.25%，這是聯準會自2008年金融危機以來，首度在下次利率決策例會前緊急宣布調降利率。

聯準會為了在疫情風險下維持美國經濟強勁而採取行動，但報導指出，立即影響似乎仍與聯準會的預期唱反調，投資人紛紛轉向較安全的資產，導致美國10年期國債殖利率跌到歷來最低點，昨天股市強升漲幅也於今天被吞噬。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1090304