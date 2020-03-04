更多編輯台推薦新聞：
沈榮津：振興抵用券電子實體並行 金額600至800元
產經

沈榮津：振興抵用券電子實體並行 金額600至800元

武漢肺炎美醫療中心6死 院內台籍營養師披露管制問題
國際

武漢肺炎美醫療中心6死 院內台籍營養師披露管制問題

武漢肺炎病毒出現變異 毒性變化仍是謎
生活

武漢肺炎病毒出現變異 毒性變化仍是謎

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰
產經

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美急降基準利率 無力挽救股市照跌

最新更新：2020/03/04 12:11

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）武漢肺炎疫情造成經濟風險提升，美國聯邦準備理事會（Fed）今天在世界衛生組織（WHO）表示全球進入「未知境界」後，宣布緊急調降基準利率，但不足以阻止美國股市下跌。

俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）在美國已造成9人死亡，其中多人集中在西雅圖郊區一間療養院；另外全美確診感染人數已超過100人，分散在東、西岸及中西部。

自這種病毒於去年底首先在中國湖北省武漢市被發現以來，全球確診病例已超過9萬人、約3100人死亡。

病例絕大多數在中國境內，但韓國、義大利和伊朗也逐漸成為重災區，南美洲及非洲也陸續出現病例，令人憂心疫情在本已衝突劇烈、基礎公衛設施又差的國家扎根。

世界銀行（World Bank）今天宣布一項規模達120億美元的方案，用以協助最貧窮的國家補強醫療設備及衛生服務。

法新社提到，隨著對疫情威脅全球經濟成長、導致部分國家陷入衰退的擔憂，全球股市數週以來大幅動盪。

聯準會的政策制訂委員會一致決定調降基準利率2碼（0.5個百分點），把利率目標區間降到1%至1.25%，這是聯準會自2008年金融危機以來，首度在下次利率決策例會前緊急宣布調降利率。

聯準會為了在疫情風險下維持美國經濟強勁而採取行動，但報導指出，立即影響似乎仍與聯準會的預期唱反調，投資人紛紛轉向較安全的資產，導致美國10年期國債殖利率跌到歷來最低點，昨天股市強升漲幅也於今天被吞噬。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1090304

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報