運送貨車失火 加深澳洲衛生紙缺貨恐慌

（中央社雪梨5日綜合外電報導）武漢肺炎引發衛生紙恐慌，澳洲超市貨架上衛生紙早就被民掃購一空，一輛運送衛生紙的貨車昨晚在布里斯本郊區引擎爆炸後失火，加深澳洲民眾擔心買不到衛生紙的疑慮。

整個星期以來，消費者將貨架上的衛生紙掃購一空，澳洲大型零售商伍爾沃斯（Woolworths）與柯爾茲（Coles）不得不對消費者祭出限購令。

目前澳洲境內2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）累計確診病例達53例，並有2起死亡病例，澳洲政府敦促民眾不要囤積衛生紙，總理莫里森（Scott Morrison）甚至試圖安撫消費者對衛生紙的憂慮。

警方與消防單位表示，這輛貨車4日晚間在澳洲第3大城布里斯本（Brisbane）郊區引擎爆炸後起火。駕駛順利脫逃且未受傷，包括衛生紙在內的車上貨物大致也未受損。

儘管如此，這起貨車失火事件還是成為新聞熱點，並加深民眾對買不到衛生紙的憂慮，聯邦首席醫官墨菲（Brendan Murphy）5日再度試圖滅火。

他在坎培拉舉行的記者會上表示：「沒理由把架上衛生紙全掃光。」

一些媒體趁機嘲弄這場衛生紙恐慌。愛搞笑聞名的「北領地新聞」（NT News）在今天發行的報紙中，留下8張空白內頁，聲稱它正提供讀者他們最需要的。

整個星期以來，推特上有關衛生紙的主題標籤不斷冒出。

澳洲麥考瑞大學（Macquarie University）行銷學副教授包登（Jana Bowden）表示，政府呼籲民眾不要恐慌搶購衛生紙，實際上可能反而會刺激民眾囤積。（譯者：陳家倫/核稿：劉學源）1090305