美防疫慢半拍 國務卿：都怪中國所害[影]

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天怪罪中國，是美國防疫之所以慢半拍的禍首。

蓬佩奧表示，這也證明，要與中國政府合作取得數據或資訊是件「極為令人沮喪」的事，增加取得疫苗與降低風險的難度。

蓬佩奧接受CNBC「財經論壇」（Squawk Box）訪談說：「記住，這是武漢冠狀病毒所造成的，我們先期獲得的資訊並不完整，造成目前面臨大多挑戰時，嚴重落後。」

「這不是傳染病醫生所說的該有方式，這也不符合美國透明、公開及共同分享必要資訊的作法。」

蓬佩奧還反駁中方官媒聲稱這次冠狀病毒有可能源自於中國以外的說法。

他說：「不少中共官員都已表示這（病毒）是從武漢傳出，所以不要拿我的話作文章。我們很確信疫情從哪裡開始的。我們也確信有些資訊和數據早該盡速公開，並提供和分享給全球衛生官員，但真是遺憾。」

蓬佩奧表示，他相信美國政府有能力因應疫情，還說會做得比各國都要好。

雖然蓬佩奧大談透明、公開、分享疫情資訊，國會山莊報（The Hill）卻披露，民主黨聯邦眾議員波肯（Mark Pocan）要求美國疾病管制暨預防中心（CDC）解釋，為何停止公布全國性接受篩檢與死亡的人數資料。

CDC全國免疫與呼吸道疾病中心主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）向媒體解釋，CDC停止分享篩檢人數，是因越來越多篩檢是由州的層級負責，這些都不能算成全國性篩檢。（譯者：黃靖貽/核稿：陳亦偉）1090307