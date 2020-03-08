美國境內軍人首例 華府陸戰隊員確診武漢肺炎

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國國防部今天表示，華府地區一名近日出差返國的陸戰隊員對武漢肺炎病毒檢測呈陽性反應，可能成為美國境內現役軍人確診首例、海內外美軍第3例。

另外兩名確診美軍分別為駐義大利海軍水手和駐韓國士兵。

國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）在聲明中說，這名陸戰隊員被分發到維吉尼亞州貝爾佛堡（Fort Belvoir），正在貝爾佛堡社區醫院（Fort Belvoir Community Hospital）接受治療。

貝爾佛堡是維吉尼亞州郊區一處重要軍事基地，距離國防部不遠。美軍並未透露這名陸戰隊員的軍階和旅遊史。

路透社報導，霍夫曼表示，已將此事報告國防部長艾斯培（Mark Esper）與白宮。

一名美國國防部官員在匿名情況下透露，這名陸戰隊員為男性，他的家人正在接受14天隔離檢疫。美軍正在和維州及地方官員合作，追查這名陸戰隊員曾接觸過的對象。

目前並不清楚貝爾佛堡是否有採取任何其他預防措施，這座基地也沒有對記者提問做出任何回應。

這起最新確診病例說明軍方所面臨的風險：美軍負責的軍事基地遍及全球，基地裡的軍人每天彼此密切生活共事。這些基地往往猶如小型城市，維持其運作能力對美軍備戰工作來說至關重要。

美國國防部所在地五角大廈（Pentagon）是全球最大辦公建築之一，每天有約2萬2000人在內工作。部長艾斯培上週表示，美國官員正在檢視五角大廈在遭遇武漢肺炎疫情情況下如何維持運作的計畫。

駐韓美軍司令部（U.S. Forces Korea）上月26日表示，一名23歲駐韓士兵確診感染武漢肺炎；美國歐洲司令部（US European Command）今天稍早也證實，一名駐義大利那不勒斯（Naples）海軍水手確診染病，成為美軍駐歐洲人員感染首例。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1090308