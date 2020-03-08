未善用時間備戰武漢肺炎 美媒指當局推篩檢過慢

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國武漢肺炎疫情持續升溫，但至今難以確定實際疫情規模。美媒指出，由於試劑生產出包和缺乏先見之明等因素，美國推行診斷篩檢速度極慢，顯示當局未善用時間備戰疫情。

美國網路媒體Vox 6日分析美國疾病管制暨預防中心（CDC）推動2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）篩檢時，面臨重重障礙。文章指出，美國至今只對不到2000人進行篩檢，人數遠低於其他已開發國家。

Vox報導，中國宣布爆出疫情1個月後，CDC在2月第1週就開始寄送篩檢套組到各實驗室，但一些實驗室隨後回報檢測結果有問題。據信是篩檢用的其中一種化學品無法適當發揮功能，必須重新生產。

曾在前總統歐巴馬任內執掌CDC的佛利登（Tom Frieden）告訴Vox：「我對發生這種事感到非常困惑。CDC在因應H1N1新型流感和茲卡病毒（Zika）時做得真好，非常快就把大量篩檢套組送到全美各州，以及全球超過100個國家。當時全球都仰賴CDC。」

此外，美國各州直至2日以前，多半得把蒐集到的檢體送到位於喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）的CDC檢測。在關鍵性的最初幾週，珍貴時間就浪費在運送途中。而且賓州衛生當局主管萊文（Rachel Levine）還說，每次檢驗都得跟CDC通上冗長電話。

截至2月25日，全美只有5州共12個實驗室有能力篩檢。現在各州能夠自行檢驗，效率才隨之提升。

不過，美國雖能篩檢武漢肺炎，仍未能讓夠多人接受檢測。

美國副總統彭斯（Mike Pence）與政府其他官員承諾加強美國篩檢能力，卻無法達標。據彭博（Bloomberg）報導，參議員在CDC簡報會上獲悉，總統川普的政府在本週末結束前無法兌現承諾，未能準備好推出150萬篩檢套組。

Vox指出，中國1、2月武漢肺炎病例激增之際，美國把大量心力耗費在祭出旅遊禁令，並專注於依旅遊史進行檢驗。現在反思，美國當局應該替大流行（pandemic）做更多準備。

美國約翰霍普金斯衛生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）資深學者艾達佳（Amesh Adalja）透過電子郵件表示：「一旦確定病毒能藉由呼吸途徑有效人傳人，我們本該立刻了解這是抑制不了的。」

「當時全球各國就應該（開始）為大流行做準備，包括增加診斷篩檢、整備醫院資源與設計公衛訊息等。」

但美國的回應方式卻使國內更易受傷害。約翰霍普金斯衛生安全中心另一名資深學者華森（Crystal Watson）表示：「不做好準備、減輕美國疫情嚴重性，而是專注把病毒鎖在美國境外，可能已拖累真正關鍵的行動，例如維護安養院居民等脆弱民眾的安全。」（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1090308