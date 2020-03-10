法國文化部長感染武漢肺炎 確診攀升至1412人

（中央社記者曾婷瑄巴黎9日專電）法國文化部長辦公室晚間發出聲明，部長里斯特確認感染武漢肺炎，目前身體狀況良好。衛生部公衛署長沙羅孟宣布，今天新增286名確診病例，累計1412人，其中25人死亡。

法國文化部長里斯特（Franck Riester）辦公室今晚向法新社表示，里斯特確認感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），但強調他的身體狀況良好，並在巴黎家中。

里斯特辦公室表示，「部長日前出現病徵，今天病毒檢測結果為陽性」，並指出上週部長曾出席已有數人遭感染的國民議會。

衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）今天下午宣布，法國一天之內新增286名確診病例，累計感染人數為1412人，其中25人死亡，66人情況危急。

晚間國民議會公布新聞稿表示，目前已有5名議員與2名議會工作人員確診，另外還有3人正在接受檢測。新聞稿寫道：「情況嚴峻」，並表示正在進行衛生調查。

歐洲武漢肺炎死亡人數於今晚突破500大關，其中463名發生在義大利。歐洲各國領袖明日將舉行視訊會議，共同商討對策。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在推特上表示，「為面對冠狀病毒，團結才有力量。我呼籲歐洲夥伴即刻反應，以協調衛生措施、研究行動與經濟對策。從現在開始團結行動。」（編輯：張佑之）1090309