英國防疫第二階段 有症狀不用確診先自我隔離

（中央社記者戴雅真倫敦12日專電）英國今天宣布進入防疫第二階段「延緩」，英國首相強生表示，民眾只要有持續咳嗽或高溫症狀，不必等待確診，必須先行自我隔離7天。不過，強生並未宣布學校停課。

英國的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，截至今天累計10死，並有596人確診，是疫情爆發以來首次單日增加超過100例。

英國廣播公司（BBC）報導，強生（Boris Johnson）下午在緊急應變小組（cobra）會議後召開記者會宣布，民眾假使出現咳嗽不斷或體溫升高症狀，即使症狀輕微，也應該居家隔離7天。

他並宣布，英國從明天起禁止學校舉辦海外校外教學。他也提醒有疾病的年長者要特別注意身體健康，不要搭郵輪旅遊。

強生表示：「這是這一世代最嚴重的公共衛生危機。有些人拿它與季節型流感相比，這並不正確。由於缺乏免疫力，這個疾病更加危險。」

他也表示：「最危險的時間點不是現在，而會在數星期之後，端看疾病的傳播情況。」強生也表示，政府正在研議是否要停止大型集會活動，包括體育賽事。不過他表示，這不是為了預防傳染，而是為了不讓大眾服務系統承受更多壓力。

他指出：「科學證據顯示這對於防止傳播成效不高，不過這確實會對大眾服務帶來壓力。」

強生表示，由於英國的確診人數快速升高，若能把高峰期延緩幾個星期，國家醫療保健服務（NHS）將更有辦法應對。

英國首席科學官瓦朗斯（Patrick Vallance）表示，推估英國真正的感染人數應該在5000至1萬人。「我們所要做的就是延緩高峰期來到。」

英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）表示，目前政府的措施已經有效延緩病毒傳播，但現在必須進入下一階段。他表示，一切都在於時機點，「如果太早開始行動，民眾都會感到疲累。這是一場持久戰。」

根據英國政府的「冠狀病毒防疫作戰計畫」，防疫工作區分為4階段，分別為「控制」（Contain）、「延緩」（Delay）、「研究」（Research）以及「緩和」（Mitigate）。（編輯：徐崇哲）1090313