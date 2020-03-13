首席科學官：英國恐有上萬人已感染武漢肺炎

（中央社記者戴雅真倫敦12日專電）英國武漢肺炎的官方確診人數為596人，不過英國首席科學官瓦朗斯（Patrick Vallance）表示，推估英國真正的感染人數恐怕可能在5000至1萬人。

英國的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情截至今天累計10死，並有596人確診，是疫情爆發以來首次單日增加超過100例。首相強生（Boris Johnson）今天召開緊急應變小組（cobra）會議。

瓦朗斯在會議後記者會上表示，英國真正的感染人數「很可能在5000至1萬」。他說，距離真正危險的高峰期還有幾星期，端看疫情的進展。

強生宣布英國已從「控制」進入「延緩」階段，必須延緩病例高峰期發生時間，以免對國家醫療保健服務（NHS）體系造成過大壓力。

英國政府宣布，民眾只要有「新發生、持續的」咳嗽，或是高溫症狀，不必等待確診，必須先行自我隔離7天，以保護他人，並延緩病毒傳播。如果有疑似症狀，也不必再打電話到NHS專線，可以到網路上尋找相關資訊，或接受網路診斷。

英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）說，這些疑似感染者不會接受檢測，檢測會以已住院者優先。

英國現階段仍未宣布停課。惠提說，目前沒有科學證據顯示需要停課。他說，一切都在於時機點，「如果太早開始行動，民眾會感到疲累。這是一場持久戰。」

隨著疫情進展，英國政府可能宣布更嚴格的相關措施。強生說，未來可能的措施包括「一人生病，全家隔離」，只要家中有一人出現疑似症狀，全家都必須居家隔離14天。

此外，患病的年長者或許會被要求待在家中，不要與外界接觸。不過，惠提不贊成在時機未成熟時實施這些措施。（編輯：郭中翰）1090313