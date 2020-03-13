武漢肺炎防疫 土耳其學校停課總統外訪順延

（中央社記者何宏儒安卡拉12日專電）土耳其教育部今晚宣布武漢肺炎防疫措施，各級學校自16日起停課2週，但是第2週進行遠距教學；大學自16日起停課3週。總統艾爾段海外行程將順延一段時間。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天主持內閣會議，作出包括停課在內的一系列防疫決定。總統府發言人卡林（Ibrahim Kalin）於會後宣布相關決策指出，艾爾段的海外行程將會順延一段時間。

他並表示，除非特殊情況，否則公務員出國必須報准。同時，4月底之前土耳其境內所有體育賽事將閉門進行。

教育部長塞爾祝克（Ziya Selcuk）稍晚宣布，小學、中學和高中自16日起停課兩週，但是第2週進行遠距教學；大學則自16日起停課3週。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）昨天證實，一名從歐洲回國的男性公民確診感染俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19），包括病患、家屬和曾經接觸者都已進行隔離。

土耳其目前只有這一起確診病例。卡林今天表示，病患情況良好，其他遭到隔離人員也健康無虞。

克扎稍早推文指出，冬季似乎較易感染2019冠狀病毒疾病，「如果我們可以採取所有必要措施防範病毒擴散，很可能兩個月內就可以恢復正常生活」。衛生部因應疫情的科學委員會認為，溫暖氣候將使病毒對土耳其的威脅逐漸退卻。（編輯：馮昭）1090313