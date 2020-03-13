英國防疫措施不含停課 逾40萬民眾不滿請願

（中央社記者戴雅真倫敦12日專電）武漢肺炎疫情全球延燒，但英國政府今天公布的最新防疫措施卻不包括停課，認為目前沒有充分科學證據顯示需要停課，對此不滿的民眾已經展開請願，已超過40萬人參與。

英國2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，截至今天累計10死，並有596人確診，是疫情爆發以來首次單日增加超過100例。

英國首相強生（Boris Johnson）下午在緊急應變小組會議後召開記者會宣布，民眾如果出現咳嗽不斷或體溫升高症狀，即使症狀輕微，也應該居家隔離7天。

對於今天宣布的措施當中不包括停課，英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）表示，目前還沒有科學證據顯示需要停課。

他表示，令人慶幸的是，目前冠狀病毒疫情尚有的「一絲希望」是兒童感染人數似乎比成人少。「我們並不是說他們不會被感染，我們認為他們或許也會，但似乎症狀較為輕微。」

惠提表示：「關閉學校對社會帶來的衝擊很大，必須有很強大的佐證。目前的證據還很薄弱。」

與北愛爾蘭接壤的愛爾蘭昨天才出現第一起死亡病例，今天立即宣布各級學校將從今天晚間6時起關閉，直至29日；並禁止任何人數超過100人的室內集會，以及室外超過500人的集會活動。法國、奧地利、土耳其和挪威等國也都宣布停課。

然而，有逼近600人確診的英國在緊急會議後，卻沒有發布太多措施，令不少人感到錯愕。

對於沒有採取更強硬的措施，強生表示：「我們做的一切都仰賴科學。」但他也表示不排除這個選項，可能隨著疫情進展而改變決定。

不過，這項解釋並不能平息民眾的疑慮與怒火，已經有民眾展開連署請願，要求政府停課，目前有超過40萬人參與。只要有10萬人連署，國會就必須對此展開辯論。（編輯：林憬屏）1090313