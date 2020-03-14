紐約武漢肺炎確診突破400例 州長女兒隔離

紐約州確診病例13日達到421例，州長古莫（圖）坦言，疫情短時間內不會好轉，自己的女兒也因疑似接觸病毒而接受預防隔離。（圖取自twitter.com/NYGovCuomo）

（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）武漢肺炎疫情延燒，紐約州確診病例今天達到421例，較昨天下午激增近3成。紐約州長古莫坦言，疫情短時間內不會好轉，自己的女兒也因疑似接觸病毒而接受預防隔離。

紐約州1日出現首例2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，本週確診病例激增，總數直逼美西疫情重災區華盛頓州。紐約州421例確診病例中，爆發群聚感染的韋斯切斯特郡（Westchester County）占158例；紐約市達154例，較昨天增加59例。

古莫（Andrew Cuomo）在記者會坦言，疫情不會馬上結束，需要數週、甚至好幾個月才會緩和。他警告，上述數據無法精確反映病毒在州內散播的情況，「我猜紐約州現在有數千名患者在外任意走動」。

古莫提到，女兒疑似接觸新型冠狀病毒，目前接受「預防性」隔離。他說：「我要怎麼保護自己的女兒？我為何沒保護自己的女兒？因為那根本不可能。」

儘管如此，古莫仍試圖安撫民眾，指紐約州確診病例激增是因檢測能力提升，而非疫情加重。他預期紐約州下週將新增1000例確診病例。

紐約州等待數週終於獲聯邦政府授權，州內28座實驗室可開始進行新型冠狀病毒檢測。古莫說，紐約州至今只檢測3000例樣本，自下週起，每日檢測能力預計能提升至6000例。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全美武漢肺炎確診病例已突破1700例、至少40人死亡。美國總統川普下午在白宮宣布全美進入緊急狀態，向各州釋出多達500億美元抗疫資金。紐約州與市先前都宣布進入緊急狀態，並請求聯邦提供更多抗疫資源。

古莫召開記者會時，投影片顯示紐約州武漢肺炎確診病例躍居全美首位，超越420例的華盛頓州。但根據華盛頓州衛生廳官網數據，全州確診病例已增至457例、31人喪命。

古莫召開記者會時，投影片顯示紐約州武漢肺炎確診病例躍居全美首位，超越420例的華盛頓州。（圖取自twitter.com/NYGovCuomo）

為防止疫情蔓延，古莫昨天下令禁止500人以上集會，百老匯劇院就此熄燈；500人以下集會仍被允許，但餐廳、酒吧等場所須將可容納人數減半，並拉開座椅間隔距離。紐約五彩繽紛的夜生活變調，民眾開始為長期居家生活做準備，賣場大排長龍。

公共運輸雖不受上述禁令限制，但許多紐約客為防疫而減少搭乘地鐵，11日地鐵乘客量較去年同期減少近20%。紐約大都會運輸局（MTA）總裁佛伊（Patrick Foye）今天強調地鐵安全，並駁斥MTA有意停止公共運輸的謠言。（編輯：徐睿承）1090314