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加拿大抗疫 總理籲公民取消非必要旅遊

最新更新：2020/03/14 17:53

（中央社渥太華13日綜合外電報導）加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天宣布多項措施以對抗武漢肺炎和疫情所帶來的影響，包括建議民眾取消非必要海外旅遊及100億加元（約新台幣2167億元）的刺激方案。

加拿大總理杜魯道的妻子蘇菲（Sophie）昨天經2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）篩檢呈陽性，隨後當局呼籲加國公民除非必要，否則取消全部國外旅遊。

杜魯道與家人目前自我隔離14天，他今天在渥太華官邸外召開記者會說：「我們建議加拿大人避免所有非必要的海外旅行。」

加拿大正減少負責國際航班機場的數量，並對出現症狀的旅客提高檢疫標準。

加拿大水域全部的遊輪將停駛至少到7月1日，影響10國共140艘遊輪，估計顯示去年這些遊輪帶來200多萬名乘客抵達加拿大沿岸。

首席公共衛生官譚詠詩（Theresa Tam）表示，加拿大目前確診200例，檢疫1萬5000多人。

因應全球大流行的疫情，杜魯道以視訊會議方式主持緊急內閣會議，加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）會後告訴記者：「這是前所未有的情況。」

加拿大衛生部長海杜（Patty Hajdu）說，現在是加拿大抑制疫情擴散的關鍵時機。她並表示，當局正為了「最糟糕情況」做打算。

譚詠詩表示：「現在是時候讓主辦單位取消、延後或調整聚集許多人的活動，包括演唱會、會議、大型社交活動或宗教集會等…協助預防病毒傳播。」（譯者：黃靖貽/核稿：陳昱婷）1090314

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