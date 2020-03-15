數百名專家呼籲 要求英國政府積極防疫

（中央社記者戴雅真倫敦14日專電）英國政府12日宣布最新防疫措施，但內容太過薄弱，幾乎等於沒有措施。300多名英國與海外學者今天簽署聯名信，要求英國政府積極防疫，採行其他國家正在進行的抗疫作法。

英國首相強生（Boris Johnson）12日在緊急應變小組會後宣布2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）應變對策，但僅要求出現「新發生、持續」咳嗽或高溫症狀的人先行自我隔離7天，並希望老年人不要太常外出，其他配套政策可說是零。

300多名英國與海外專家今天簽署聯名信，要求政府採行更積極的防疫措施。

信中表示，身為在英國工作與生活的專家學者，他們希望對政府在12日公布的2019冠狀病毒疾病應變措施表達深刻憂心，尤其關切政府希望推遲實施進一步隔離的措施。

信中表示，英國目前病例增加幅度符合義大利、西班牙、法國與德國的增長趨勢，代表在幾天之內英國的確診人數會達到上萬人。根據目前不受控制的增長情勢來看，數週內將影響上百萬人，讓英國「國家醫療保健服務」（NHS）疲於應付大量重症病患。因為與人口數相近的鄰國相比，英國的加護病房數量不會更充裕。

對於各界猜測英國政府想透過讓大多數民眾感染以達到免疫的「群體免疫」（herd immunity）作法，學者認為「現階段這不是可行選項」，因為這將讓國家醫療保健服務承受更大壓力，也讓許多人的生命陷入不必要的危險境地。

信中表示，英國政府如果現在立即宣布政策，讓民眾減少社交接觸，將可大幅減緩確診病例增幅，拯救上千人的性命。學者們認為目前政策不夠充分，應立刻施行更嚴格的手段，如同世界各國正在採取的舉措。

這封信最後要求同意上述觀點且能聯繫英國政府決策團隊的人，能讓這些看法廣為周知。這封聯署信已有296名英國學者與33名國際學者簽署。

英國廣播公司（BBC）報導，連署學者領域橫跨各界，從數學到遺傳學，儘管沒有專精於流行病學的學者在內。

英國政府的防疫作為和全球各國大不相同，相較於美國對歐洲申根區民眾實施旅遊禁令，今天擴大至英國與愛爾蘭，義大利已鎖國，捷克跟進，西班牙宣布全境封鎖15天，法國宣布關閉非必要商家，英國相形見絀。

英國政府目前沒有宣布關閉學校、店家，也沒有發布旅遊禁令。雖然傳言政府下週將升級防疫計畫，禁止大型集會，但是否會有其他配套措施仍然未知。（編輯：郭中翰）1090315