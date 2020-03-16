韓國首都圈又爆武漢肺炎群聚感染 教會46例確診

（中央社首爾16日綜合外電報導）繼電話客服中心後，韓國首都圈又發生群聚感染，一處教會連同牧師夫婦在內共46人確診，確診數僅次於首爾九老區電話客服中心的124例。

韓聯社報導，包括牧師夫婦在內，位於京畿道城南市的這間教會，9日至15日間陸續有6人確診，當局追查曾在1日及8日參與教會禮拜的135名信徒，其中106人已進行篩檢，共有40人確診，58人為陰性，8人需要再次篩檢。

新增的40例確診者，有34人住在城南市，另外有2人住在首爾市、2人住在富川市、2人住在仁川。

報導指出，防疫當局雖多次呼籲宗教團體盡量不要集會，但這間教會仍持續進行禮拜活動，加上教會規模不大，100多人擠在僅約35坪大的禮拜堂，與其他信徒密集接觸機會增加，可能是造成這次群聚感染的原因。

連同先前確診案例，這間教會已有46人確診，規模在首都圈內僅次於上週爆發群眾感染的首爾九老區電話客服中心，這個客服中心至15日凌晨零時已累計124例確診。

教會相關人士表示，除週末進行禮拜，週間至少也有20、30人到教會聚會、用餐、準備禮拜等，人員接觸頻繁。這個教會已從9日起暫時關閉至22日。（譯者：廖禹揚/核稿：陳惠珍）1090316