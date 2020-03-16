武漢肺炎全球肆虐 韓國防疫網面臨內憂外患

（中央社首爾16日綜合外電報導）韓國大邱、慶尚北道武漢肺炎疫情才漸趨和緩，首爾等首都圈又陸續傳出群聚感染，加上全球各地疫情升溫，境外感染案例持續增加，使韓國防疫網面臨內憂外患。

韓國境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診數累計至今天凌晨零時達8236例，較15日增加74例，與2月中旬新天地教會爆發群聚感染以來相比明顯趨緩，被列為特別災區的大邱、慶尚北道新增案例也從一天數百例，降至42例。

不過，在首爾、京畿道、仁川等首都圈，卻連續出現小規模群聚感染案例，除位於首爾市九老區一間電話客服中心已有至少124人確診外，其他多為固定舉行禮拜、聚會等活動的教會，最新一起在京畿道城南市恩惠之江教會的群聚感染已有超過40人確診，成為首都圈第2大群聚感染案例。

首爾境內有許多大大小小的教會，光在京畿道就多達6578間，定期集會活動在傳染性極高的武漢肺炎肆虐之下成為防疫一大隱憂，在新天地教會大邱分會爆發大型群聚感染後，防疫當局也加強宣導盡量不要舉辦宗教集會。

但根據韓聯社報導，京畿道當局15日進行調查，發現道內多達4成教會仍持續舉辦禮拜活動，且部分並未實施測量體溫、戴口罩、手部消毒、禮拜時保持間距、場所消毒等5項防疫措施。其中有近2成教會未測量體溫，5.3%未使用口罩，3%未進行場所消毒，1%禮拜時未保持間距，0.3%未進行手部消毒。

國內面臨民眾不配合導致的防疫漏洞，韓國政府同時也面臨境外感染的壓力，武漢肺炎疫情從亞洲擴散至歐美，義大利確診數更已超過2萬例。根據韓國中央防疫對策本部統計，目前8236例確診者中，有50例為境外移入案例，其中22例來自歐洲最多，其次為中國16例。

因應歐美疫情，韓國國務總理丁世均今天宣布擴大入境管制措施，從歐洲入境旅客也適用特別入境程序，必須與從中國、日本入境旅客一樣提報聯絡資訊；中央防疫對策本部呼籲從歐洲返國旅客在入境後14天內盡量不要出門，並表示會考慮是否加強管制措施。（譯者：廖禹揚/核稿：陳永昌）1090316